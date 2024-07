Australierin Hull läuft Weltrekord über 2000 Meter

Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe gibt es beim Diamond-League-Meeting in Monaco wieder eine Bestmarke. Die Disziplin ist jedoch nicht im Olympia-Programm.

Monaco (dpa). Die Australierin Jessica Hull hat den Weltrekord über die selten gelaufene 2000-Meter-Distanz verbessert und damit für eine weitere Bestmarke in dieser Leichtathletik-Saison gesorgt. Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Wettbewerbe in Paris lief Hull beim Diamond-League-Meeting in Monaco 5:19,70 Minuten.

Die 27-Jährige blieb damit unter dem bisherigen Rekord von Francine Niyonsaba aus Burundi, die am 14. September 2021 in Zagreb 5:21,56 Minuten gelaufen war. Hull war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften jeweils Siebte über 1500 Meter und bei der diesjährigen Hallen-WM Vierte über 3000 Meter.