Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 12:50 Uhr

Frankfurt/Main

Coronavirus-Pandemie

Auch der Frankfurt-Marathon steht vor der Absage

Der Marathon am 25. Oktober in Frankfurt steht wegen der Corona-Krise in diesem Jahr vor dem Aus. „Wir rechnen mit der Absage – sie ist in jedem Fall wahrscheinlicher als ein Stattfinden“, sagte Organisator Jo Schindler in einem Bericht auf „hessenschau.de“.