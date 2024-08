Anzeige

Saint-Denis (dpa). Sprinter Joshua Hartmann hat sich nicht für das olympische Finale über 200 Meter qualifizieren können. Der 25-jährige Kölner lief in seinem glänzend besetzten Halbfinale in schwächeren 20,47 Sekunden auf den fünften Platz.

Den Sieg holte sich nicht 100-Meter-Olympiasieger und Gold-Favorit Noah Lyles aus den USA, sondern Medaillenanwärter Letsile Tebogo aus Botswana in 19,96 Sekunden. Lyles begnügte sich mit Platz zwei in 20,08 Sekunden.

Olympia, Paris 2024, Leichtathletik, Stade de France, Dreisprung, Männer, Qualifikation, Max Hess aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «200-Meter-Aus für Hartmann – Heß springt ins Finale») Foto: Michael Kappeler/DPA

Hartmann kann sich nun auf seinen Einsatz in der deutschen 4x100-Meter-Staffel konzentrieren. Die Vorläufe stehen bereits an diesem Donnerstag am Vormittag an. Bislang letzter Deutscher in einem olympischen 200-Meter-Finale war vor 20 Jahren in Athen Tobias Unger.

Erstes Finale für Heß – Aus für Hürden-Duo

Olympia, Paris 2024, Leichtathletik, Stade de France, 400 m Hürden, Männer, Halbfinale, Emil Agyekum aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «200-Meter-Aus für Hartmann – Heß springt ins Finale») Foto: Michael Kappeler/DPA

Dreispringer Max Heß schaffte es bei seiner dritten Olympia-Teilnahme erstmals in das Finale der besten zwölf. Der 28 Jahre alte frühere Europameister aus Chemnitz flog in der Qualifikation 16,98 Meter weit, das genügte. Heß hatte in diesem Jahr schon gute Leistungen gezeigt und auch die 17-Meter-Marke überboten. Bei der EM in Rom landete er vor zwei Monaten auf dem fünften Platz.

Olympia, Paris 2024, Leichtathletik, Stade de France, 400 m Hürden, Männer, Halbfinale, Joshua Abuaku aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «200-Meter-Aus für Hartmann – Heß springt ins Finale») Foto: Sven Hoppe/DPA

Emil Agyekum und Joshua Abuaku schieden im Halbfinale über 400 Meter Hürden aus. Der WM-Achte Abuaku aus Frankfurt wurde in seinem Rennen nur Achter und Letzter in 50,19 Sekunden, der Berliner Agyekum danach Fünfter in deutlich besseren 48,78 Sekunden.

Agyekum war bei der EM auch in der 4x400-Meter-Staffel gelaufen und hatte zum Gewinn von Bronze beigetragen. «Die Staffel ist noch nicht sicher. Ich halte mich auf jeden Fall bereit», sagte er zu einem möglichen Olympia-Einsatz im Vorlauf am Freitag.