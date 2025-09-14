Gina Lückenkemper muss weiter auf ihr erstes großes Einzelfinale auf Weltebene warten. Bei der WM in Tokio scheitert sie im Halbfinale.

Tokio (dpa) - Gina Lückenkemper hat das 100-Meter-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio verpasst. Die Doppel-Europameisterin von München 2022 belegte im Halbfinale in 11,11 Sekunden insgesamt den 13. Platz und verfehlte damit den Endlauf der besten acht Sprinterinnen. Schnellste Läuferin in den Halbfinals war Melissa Jefferson-Wooden aus den USA in 10,73 Sekunden.

Für Lückenkemper, die als einzige Deutsche in das Halbfinale eingezogen war, geht das Warten auf den ersten großen Endlauf bei einem globalen Großereignis somit weiter. Der Fokus der 28-Jährigen liegt nun auf der 4x100-Meter-Staffel. Die Vorläufe steigen am Samstag (13.45 Uhr deutscher Zeit), das Finale steht einen Tag später (14.06 Uhr deutscher Zeit) auf dem Programm.

Bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr hatte das deutsche Quartett mit Lückenkemper Bronze geholt. Auch dieses Mal gilt die Staffel zumindest als Kandidat auf eine Medaille.