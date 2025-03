Weitspringerin Assani bei Sturz am Oberschenkel verletzt

Apeldoorn (dpa) – Die deutsche Weitspringerin Mikaelle Assani hat sich bei ihrem heftigen Sturz bei den Hallen-Europameisterschaften eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Über die Schwere der Blessur und eine mögliche Ausfallzeit lagen zunächst keine Angaben vor. Die 22-Jährige aus Baden-Baden war am Samstagabend in Apeldoorn beim Anlauf zu ihrem letzten Versuch zu Fall gekommen und musste mit einem Rollstuhl aus der Halle gebracht werden.

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, sei bei der medizinischen Versorgung eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel-Beuger diagnostiziert worden. Assani belegte vor ihrem letzten Versuch nach einem bis dahin enttäuschenden Wettkampf mit 6,32 Metern Platz acht. Beim Anlauf blieb sie bei voller Geschwindigkeit in der Kunststoffbahn hängen und konnte sich nicht mehr abfangen.

Assani blieb an der Seite der Anlaufbahn liegen und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Oberschenkel. Sie wurde unter Tränen von Helfern aus der Arena in Apeldoorn gebracht. Anschließend sicherte sich Malaika Mihambo in den Niederlanden mit 6,88 Metern im letzten Sprung noch EM-Bronze.