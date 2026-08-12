Zum Start über 100 Meter rutscht Leo Neugebauer ein bisschen weg. Doch nach drei Disziplinen liegt der Zehnkampf-Weltmeister bei der EM klar vorn. Ein anderer Deutscher liegt in Lauerstellung.

Birmingham (dpa) - Zehnkampf-Star Leo Neugebauer liegt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham trotz eines zähen Starts auf Goldkurs. Nach einem Stolperer über 100 Meter, einem guten Weitsprung und einem starken Kugelstoßen belegt der Weltmeister den ersten Platz. Im Kugelstoßen wuchtete Neugebauer das Gerät auf 17,13 Meter. So gut war kein anderer Zehnkämpfer vor ihm bei einer EM.

Mit 2.819 Zählern hat der Olympia-Zweite 129 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Jeff Tesselaar aus den Niederlanden. Dritter ist der norwegische Mitfavorit Sander Skotheim (2.638 Punkte). «Es macht mega Bock. Mit meinen Leistungen bin ich sehr gut in den Tag eingestiegen», sagte Neugebauer.

Zum Start sogar die Bahn verlassen

Der Weltmeister lief nach einem holprigen Start, bei dem er wegrutschte, über 100 Meter 10,90 Sekunden. Nach wenigen Metern verließ er mit dem rechten Fuß sogar seine Bahn, behinderte dabei aber niemanden. «Es war ein kleiner Stolperer, aber es hatte nicht die großen Auswirkungen», erklärte Neugebauer. Im Weitsprung begann dann aber seine Aufholjagd mit der Bestweite von 7,82 Metern.

Der einstige Welt- und Europameister Niklas Kaul, der seine Stärken am zweiten Tag hat, darf sich ebenfalls weiter Hoffnungen auf Edelmetall machen. Er liegt nach einer persönlichen Bestleistung von 15,26 Metern im Kugelstoßen mit 2.482 Punkten auf dem zwölften Rang.

«Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit den 100 Metern», sagte Kaul indes beim Gang in die Mittagspause und Temperaturen um die 30 Grad. Der dritte deutsche Teilnehmer Amadeus Gräber ist 14. mit 2.462 Punkten.