Eine auf eine falsche Höhe eingestellte Latte sorgt beim Stabhochsprung im EM-Zehnkampf für Ärger. Vor allem Weltmeister Leo Neugebauer erlebt ein Wechselbad der Gefühle.

Birmingham (dpa) - Eine peinliche Panne hat im Zehnkampf-Wettbewerb bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham für Chaos und Wirrwarr um Weltmeister Leo Neugebauer gesorgt. Einige Mehrkämpfer, darunter Neugebauer, überquerten in brütender Mittagshitze vermeintlich die Höhe von 4,80 Metern. Das Problem: Die Höhe der Stabhochsprung-Latte wurde von den Kampfrichtern nicht auf 4,80 Meter eingestellt. Stattdessen lag die Latte noch bei der vorherigen Höhe von 4,70 Metern.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagte Neugebauer, der sich bei einem Sprung an der Wade verletzte und nach der achten Disziplin mit 7.181 Punkten in Führung liegt. Neugebauer hatte die vermeintlichen 4,80 Meter bei etwa 35 Grad Celsius im Alexander Stadium übersprungen - zunächst umsonst.

Protest wird doch stattgegeben

Als dann tatsächlich 4,80 Meter aufgelegt wurden, gelang dem Olympia-Zweiten kein gültiger Versuch mehr. «Die müssen alle noch mal 4,80 Meter springen. Bei den Witterungsbedingungen natürlich fatal. Absolute Wettkampfverzerrung meiner Meinung nach», schimpfte Mehrkampf-Bundestrainer Jörg Roos im ZDF-Livestream.

Ein Protest wurde nach Angaben von Roos zunächst abgelehnt. Neugebauer sei aber zumindest ein weiterer Sprung gewährt worden. Diesen Versuch meisterte er und überquerte anschließend unter Vorbehalt im ersten Versuch sogar 4,90 Meter. Dann wurde dem Protest stattgegeben. «Gott sei Dank ist es am Ende noch mal gut gegangen. Das war echt verrückt», sagte Neugebauer

Kaul in Medaillennähe

Niklas Kaul, der wie Neugebauer sehr gute Medaillenchancen hat und mit 6.823 Punkten Vierter ist, war von dem Chaos nicht betroffen. Er sprang in der anderen Gruppe, in der die Höhen ohne Fehler eingestellt wurden, und schaffte ebenfalls 4,90 Meter. Amadeus Gräber als Bester im Feld überquerte sogar 5,10 Meter und verbesserte sich mit 6.707 Punkten auf Platz sieben.

Der Stabhochsprung war die achte von zehn Disziplinen. Die Entscheidung fällt heute Abend über 1.500 Meter (22.10 Uhr deutscher Zeit/ZDF und Eurosport).