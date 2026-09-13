Nach dem Sieg von Hammerwerfer Hummel gibt es einen dritten Platz von Speerwerfer Weber. Dazu bejubelt ein Hürdenläufer beim ersten Leichtathletik-Event seiner Art einen deutschen Rekord.

Budapest (dpa) - Speerwerfer Julian Weber hat einen Monat nach seinem EM-Titel keinen weiteren Sieg feiern können. Der zweimalige Europameister reihte sich bei der Premiere der Ultimate Championship in Budapest trotz anfänglicher Führung letztlich mit 85,89 Metern auf dem dritten Platz ein. Dafür kassierte der 32-Jährige immerhin noch ein Preisgeld in Höhe 40.000 US-Dollar (etwa 35.000 Euro). Der Sieg und 150.000 Dollar gingen an Rumesh Pathirage aus Sri Lanka, der den Speer auf 91,09 Meter schleuderte. Bei der WM vor drei Jahren an derselben Stelle hatte sich Weber mit Platz vier zufriedengeben müssen.

Deutlich verbesserter deutscher Rekord

Zuvor hatte der EM-Zweite Emil Agyekum erneut einen deutschen Rekord bejubelt. Der 27-Jährige kam über 400 Meter Hürden nach 47,10 Sekunden ins Ziel. Im Juli hatte er bei einem Meeting in London den 44 Jahre alten deutschen Rekord von Harald Schmid mit einer Zeit von 47,45 Sekunden um drei Hundertstelsekunden verbessert.

In Ungarns Hauptstadt reichte die Topleistung von Agyekum zu Rang vier, der mit 25.000 US-Dollar (rund 21.500 Euro) entlohnt wird. Der Sieg ging an den favorisierten Brasilianer Alison Dos Santos in 45,98 Sekunden.

Hummel sorgt für deutschen Sieg

Für das beste deutsche Ergebnis im Stadion am Donauufer hatte Hammerwerfer Merlin Hummel zum Auftakt gesorgt. Der 24-Jährige sicherte sich den Sieg und insgesamt 150.000 US-Dollar Preisgeld. Insgesamt schüttet der Weltverband zehn Millionen US-Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) aus.

In zwei Jahren soll die nächste Ultimate Championship stattfinden. Der Ort ist noch offen. Bei dem in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Event sollen Olympiasieger, Weltmeister, Diamond-League-Sieger und weitere über die Weltrangliste qualifizierte Topathleten im direkten Duell den ultimativ Besten ermitteln. Durch ein gestrafftes Programm, den Verzicht auf Vorläufe und den Fokus auf Stars will die Leichtathletik attraktiver inszeniert werden und neue Fans gewinnen.