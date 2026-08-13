Für Leo Neugebauer beginnt der zweite Zehnkampf-Tag bei der EM in Birmingham nicht ideal. Doch mit dem Diskus zieht der Favorit wieder davon. Niklas Kaul bleibt gut im Rennen.

Birmingham (dpa) - Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat mit einer EM-Bestleistung im Diskuswurf seine Führung bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham wieder ausgebaut. Der Weltmeister schleuderte die Scheibe auf 54,31 Meter und warf damit mehr als fünf Meter weiter als der nächste Rivale. Der 26-jährige Neugebauer kam zuvor über 110 Meter Hürden nach 14,94 Sekunden ins Ziel.

Nach sieben von zehn Disziplinen hat Neugebauer 6.301 Punkte, der Überraschungszweite Jeff Tesselaar aus den Niederlanden liegt mit 6.076 Punkten mehr als 200 Zähler zurück. Dritter vor dem Stabhochsprung ist der Norweger Sander Skotheim mit 6.023 Punkten.

Kaul weiter auf Kurs Bestleistung

Weiter vielversprechend im Medaillenrennen liegt Niklas Kaul, der über die Hürden 14,73 Sekunden lief und sich mit 48,88 Metern im Diskuswurf und nun 5.943 Zählern auf Platz fünf verbesserte.

Nach dem besten ersten Tag, den er jemals bei einem Zehnkampf bestritt, darf der einstige Europa- und Weltmeister sogar auf den ganz großen Coup hoffen. Kaul gewann vor vier Jahren in München EM-Gold.

Der dritte deutsche Teilnehmer Amadeus Gräber belegt den 13. Rang. Titelverteidiger Johannes Erm aus Estland musste den Zehnkampf nach dem ersten Tag aufgeben.