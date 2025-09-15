Amanal Petros schreibt mit Silber im WM-Marathon deutsche Leichtathletik-Geschichte. Nach dem größten Erfolg seiner Karriere denkt er an seine Mutter in Äthiopien - und äußert einen Herzenswunsch.

Tokio (dpa) - Marathonläufer Amanal Petros widmete den überraschenden Silber-Coup von Tokio einem Herzensmenschen. «Das ist für meine Mama», sagte Petros mit leicht gebrochener Stimme. «Sie wird das jetzt nicht sehen, aber ich werde schon einige Videos schneiden und sie dann schicken, damit sie das schauen kann», äußerte der 30-Jährige.

Während Petros mit seinem zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften deutsche Leichtathletik-Geschichte schrieb, lebt seine Mutter in der von Krieg und Konflikten gebeutelten Region Tigray in Äthiopien rund 10.000 Kilometer Luftlinie entfernt von der japanischen Millionenmetropole. Laut Petros ist sie in einem Dorf ohne Strom und Internet.

Petros will seine Mama nach Deutschland einladen

«Für mich ist es eine riesengroße Geschichte, das zu erreichen - besonders für meine Familie, für meine Mama, die schon ewig in einem Kriegsgebiet lebt. Ich habe sie seit acht, neun Jahren nicht gesehen», sagte Petros.

Der Ausdauersportler war 2012 aus Äthiopien nach Deutschland geflüchtet. Seine Mama wusste nichts davon. «Ich habe ihr nichts erzählt», sagte der EM-Vierte von München 2022. Erst als er in Deutschland angekommen war, erfuhr sie von der Flucht. «Diese Medaille ist für mich eine riesengroße Integration als Deutscher», betonte Petros.

Es sei sein großes Ziel, seine Mutter «mal irgendwann nach Deutschland einzuladen» zu einem Marathon. «Um einfach mal zu zeigen, wie ich so laufe.»

Unglaubliches Foto-Finish entscheidet

Petros kann seiner Mama dann auch stolz die Silbermedaille aus Tokio präsentieren, die er nach einem famosen Rennen mit einem atemberaubenden Foto-Finish geholt hat. Um einen Wimpernschlag und sage und schreibe nur 0,03 Sekunden musste er sich nach 42,195 Kilometern lediglich Alphonce Simbu aus Tansania geschlagen geben. Bronze am dritten WM-Tag bei erneut extrem schwülen Bedingungen holte der Italiener Iliass Aouani.

Petros absolvierte die prestigeträchtige Strecke in Tokio in 2:09:48 Stunden und machte von Beginn an in der Spitzengruppe ein starkes Rennen. Auf Tempoverschärfungen konnte der einstige deutsche Rekordhalter stets antworten.

Als er zusammen mit Simbu und Aouani zum Schlussspurt in das Nationalstadion von Tokio einbog, griff Petros an. Bis wenige Meter vor dem Ziel sah der EM-Dritte im Halbmarathon sogar wie der Sieger aus. Doch auf den letzten Metern zog Simbu noch vorbei an dem Deutschen, der sich mit letzter Kraft über die Ziellinie schmiss.

«Traurig», aber «froh»

Petros sagte, dass er auch «traurig» über die verpasste Goldmedaille sei, doch am Ende überwog die Freude über den mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere. «Ich bin sehr froh.»

Vollkommen überwältigt war Marathon-Bundestrainer Alexander Fromm. «Amanal hat Geschichte geschrieben», sagte Fromm, der Freudentränen in den Augen hatte, in der ARD. «Einfach überragend.»

Nur Marathon-Legende Cierpinski holte zuvor eine WM-Medaille

Petros gewann erst die zweite deutsche Marathon-Medaille bei den Männern in der Geschichte von Leichtathletik-Weltmeisterschaften. 1983 in Helsinki sicherte sich der zweimalige Olympiasieger Waldemar Cierpinski für die DDR Bronze.

«Ich träume jetzt gerade. Es war wirklich eine sehr, sehr lange Reise. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe vier Monate lang auf 2.500 Metern Höhe in Kenia trainiert. Das war für mich keine leichte Zeit, das war brutal», sagte Petros.

Zweite Medaille in Tokio für Deutschland

Nach Silber von Weitspringerin Malaika Mihambo am Sonntag ist der Petros-Coup bereits das zweite Edelmetall für den Deutschen Leichtathletik-Verband in Japan. Bei der vergangenen WM in Budapest vor zwei Jahren waren die deutschen Sportlerinnen und Sportler noch komplett ohne Medaille geblieben.

Richard Ringer lief wie auch Petros ein couragiertes Rennen und belegte den 13. Rang. Nach etwa 34 Kilometern musste der Europameister von 2022 in München die Spitzengruppe ziehen lassen.

Ringer freut sich mit: «Moment genießen»

«Mein Ziel war Top-Acht», sagte Ringer, der wegen des Coups seines Teamkollegen Petros trotzdem sehr glücklich war. «Die letzten Tage habe ich mit ihm auf dem Zimmer verbracht. Da haben wir uns gegenseitig gepusht.» Man müsse den «Moment genießen», betonte Ringer. «Amanal hat damals mit mir den EM-Titel genossen. Und heute genieße ich seine Medaille.»

Einen kleinen Plan für das Team und sich hatte Petros dafür schon aufgestellt. Die Silbermedaille wollte er mit Rotwein feiern. «Jetzt bin ich kein Läufer mehr, sondern ich bin jetzt Säufer», sagte Petros mit einem Schmunzeln.