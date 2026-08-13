Für Leo Neugebauer beginnt der zweite Zehnkampf-Tag bei der EM in Birmingham nicht ideal. Weiter richtig gut läuft es für Niklas Kaul. Auch er darf noch vom ganz großen Coup träumen.

Birmingham (dpa) – Leo Neugebauer ist durchwachsen in den entscheidenden Tag der Zehnkampf-Entscheidung bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham gestartet. Der 26-Jährige kam über 110 Meter Hürden nach 14,94 Sekunden ins Ziel, verteidigte damit aber seine Führung nach der sechsten von zehn Disziplinen.

Mit 5.340 Punkten liegt er aber nur noch 36 Zähler vor dem Überraschungszweiten Jeff Tesselaar aus den Niederlanden. Nach dem ersten Tag betrug der Vorsprung noch 71 Punkte. Auf Platz drei lauert der Norweger Sander Skotheim mit 5.293 Punkten.

Kaul weiter auf Kurs Bestleistung

Weiter vielversprechend im Medaillenrennen liegt Niklas Kaul, der 14,73 Sekunden lief und mit 5.096 Zählern Sechster ist. Nach dem besten ersten Tag, den er jemals bei einem Zehnkampf bestritt, darf der einstige Europa- und Weltmeister auch nach dem Hürdenlauf sogar auf den ganz großen Coup hoffen. Kaul gewann vor vier Jahren in München EM-Gold.

Der dritte deutsche Teilnehmer Amadeus Gräber belegt nach 14,74 Sekunden mit 5.031 Punkten den 13. Rang. Titelverteidiger Johannes Erm aus Estland musste den Zehnkampf nach dem ersten Tag aufgeben.