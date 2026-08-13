Leo Neugebauer geht mit einem Vorsprung ins Zehnkampf-Finale bei der EM. Doch Niklaus Kaul holt im Speerwurf deutlich auf. Zwei deutsche Medaillen scheinen sicher.

Birmingham (dpa) - Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften bahnt sich im Zehnkampf ein deutsches Duell um Gold zwischen Weltmeister Leo Neugebauer und Niklas Kaul an. Vor den abschließenden 1.500 Metern am Abend liegt Neugebauer mit 7.920 Punkten 154 Zähler vor Kaul.

Im Speerwurf machte Kaul deutlich an Boden gut und wuchtete das Wurfgerät auf 73,54 Meter. Er schob sich erstmals auf einen Medaillenrang vor und verzichtete auf den letzten seiner drei Versuche.

Neugebauer solide im Speerwurf

Neugebauer kam bei seiner EM-Premiere immerhin auf eine Saisonbestleistung von 60,10 Metern. Der Vorsprung auf Kaul schmolz dennoch deutlich um 204 Punkte. Dritter ist der Norweger Sander Skotheim mit 7.662 Zählern.

Kaul ist im Vergleich zu Neugebauer der deutlich bessere 1.500-Meter-Läufer. Sollte der 28-Jährige seinen deutschen Teamkollegen noch überholen, wäre es der größte Triumph für Kaul seit seinem EM-Titel 2022 in München. 2019 war der Mainzer in Doha jüngster Weltmeister im Zehnkampf.