Hochspannung bis zum Schluss
Neugebauer erstmals Zehnkampf-Europameister - Silber an Kaul
Leichtathletik: Europameisterschaft
Leo Neugebauer ist erstmals Zehnkampf-Europameister.
Sven Hoppe. DPA

Zehnkämpfer Leo Neugebauer behauptet am zweiten EM-Tag seine Führung und gewinnt seinen nächsten großen Titel in einem dramatischen Finale über 1.500 Meter. Niklas Kaul bejubelt knapp dahinter Silber.

Lesezeit 1 Minute

Birmingham (dpa) - Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat sich nach einem dramatischen 1.500-Meter-Lauf erstmals auch den Titel des Europameisters gesichert. Der 26-Jährige gewann mit 8.611 Punkten Gold.

Der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul holte am Ende seines traditionell starken zweiten Tages Silber und hätte Neugebauer beinahe noch überholt. Der Mainzer sammelte 8.573 Punkte.

Beim Speerwerfen hatte sich Kaul mit 73,54 Metern erstmals auf einen Medaillenrang vorgeschoben. Für den 28-Jährigen ist es der größte Erfolg seit seinem EM-Titel 2022 in München.

Bronze sicherte sich mit 8.433 Zählern der Norweger Sander Skotheim. Der dritte deutsche Starter Amadeus Gräber landete mit 8.162 Punkten auf dem achten Rang.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-523683/6

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison