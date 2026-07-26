Leichtathletik
Mihambo als deutsche Meisterin entthront – Ansah erneut vorn
Leichtathletik - Deutsche Meisterschaft
Malaika Mihambo machte der böige Wind bei den deutschen Meisterschaften mächtig zu schaffen.
Sven Hoppe. DPA

Weitspringerin Malaika Mihambo muss bei den deutschen Meisterschaften eine unerwartete Niederlage einstecken. Owen Ansah krönt sich zum Doppel-Meister.

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Bochum (dpa) – Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihren nächsten deutschen Meistertitel überraschend verpasst. Die 32-Jährige von der LG Kurpfalz musste sich bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum nach nur 6,63 Metern mit Platz zufriedengeben. Den Sieg holte Mikaelle Assani mit 6,67 Metern.

Mihambo hatte vor allem mit dem böigen Wind zu kämpfen und brachte nur den ersten Versuch wirklich gut in die Grube. Beim letzten verschenkte die Olympiasiegerin von 2021 beim Absprung fast einen halben Meter. Zuletzt hatte die zweimalige Weltmeisterin in London erstmals in dieser Saison die Sieben-Meter-Marke übertroffen.

Ansah gewinnt auch die 200 Meter

100-Meter-Meister Owen Ansah krönte sich zum Abschluss der Titelkämpfe im Wattenscheider Lohrheidestadion auch zum Champion über 200 Meter. Der Sprinter vom Hamburger SV gewann in 20,13 Sekunden.

Gegen Ansah läuft derzeit ein Verfahren der Nationalen Anti Doping Agentur. Ansah hatte laut Nada am 9. Juli keine Dopingprobe abgegeben, nachdem ihn daheim ein Kontrolleur außerhalb aufgesucht hatte. Der deutsche 100-Meter-Rekordler gab an, er sei gerade auf dem Weg zum Diamond-League-Meeting in Monaco gewesen und habe zuvor gerade die Toilette aufgesucht. Zudem sei der Kontrolleur außerhalb des von Ansah angegebenen Zeitfensters erschienen.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-441963/1

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