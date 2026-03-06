Suspendiert ist der frühere Sprint-Weltmeister Fred Kerley schon seit August, nun hat der Amerikaner eine Sperre aufgebrummt bekommen. Laufen will er trotzdem.

Monaco (dpa) – Der frühere 100-Meter-Weltmeister Fred Kerley ist wegen Verstößen gegen die Meldepflichten für zwei Jahre gesperrt worden. Dies hat die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes mitgeteilt. Der 30-Jährige war bereits seit dem 12. August vorigen Jahres suspendiert, weil er dreimal nicht für Dopingkontrollen zur Verfügung stand. Seine Sperre endet am 11. August 2027.

In der Mitteilung der AIU hieß es, Kerley habe sich nachlässig und zu einem gewissen Maß sorglos verhalten. Der Olympia-Dritte von Paris hatte bei seiner Suspendierung dagegen erklärt, er habe weder fahrlässig gehandelt noch habe der Anti-Doping-Beauftragte alles dafür getan, um ihn an seinem angegebenen Aufenthaltsort ausfindig zu machen.

Festnahmen und Start bei Enhanced Games

Auch jenseits der Leichtathletik hatte Kerley für Aufsehen gesorgt, weil er im vorigen Jahr auch zweimal von der Polizei festgenommen worden war. Bei den umstrittenen Enhanced Games im Mai in Las Vegas will Kerley antreten. Dort sollen Weltrekorde auch mit Hilfe von Dopingmitteln aufgestellt werden. Kerley war der erste Leichtathlet und der erste amerikanische Mann, der für das umstrittene Event gemeldet hatte.

Der Sprinter gewann in seiner Karriere dreimal WM-Gold – zweimal mit der Staffel, 2022 in Eugene über die 100 Meter. Bei Olympia 2021 in Tokio holte er die Silbermedaille.