Yemisi Ogunleye kann ihren Gold-Coup von Olympia in Paris bei der WM nicht wiederholen. Die Kugelstoßerin muss sich mit Platz sechs begnügen. Dabei war sie in der Qualifikation noch die Beste.

Tokio (dpa) – Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat eine Medaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio klar verpasst. Die 26-Jährige belegte im Finale am vorletzten WM-Wettkampftag mit einer Weite von 19,33 Metern den sechsten Platz.

In der Qualifikation hatte Ogunleye noch die Bestweite mit 19,65 Metern gestoßen. Im Finale steigerte sich dann allerdings die Konkurrenz, Ogunleye wiederum kam nicht an die Leistung heran.

Niederländerin Schilder siegt

Es gewann die Niederländerin Jessica Schilder, die dank des sechsten und letzten Versuchs mit 20,29 Metern Gold bejubelte. Zweite wurde Topfavoritin Chase Jackson aus den USA (20,21 Meter) vor Maddison-Lee Wesche aus Neuseeland (20,06 Meter).

Ogunleye konnte ihren sensationellen Gold-Coup von den Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr nicht wiederholen und wartet weiter auf ihre erste Medaille bei einer Freiluft-WM. Zu den Topfavoritinnen zählte sie angesichts der Vorleistungen ohnehin nicht.

In diesem Jahr mit Achillessehnenproblemen

In diesem Jahr hatte sie lange Zeit Probleme mit der Achillessehne. In den vergangenen Wochen fühlte sie sich zwar wieder fit, zu Edelmetall in der japanischen Millionenmetropole reichte es aber dennoch nicht.

Alina Kenzel landete im WM-Finale mit 18,42 Metern als zweitbeste Deutsche auf dem zehnten Platz. Katharina Maisch belegte mit 18,21 Metern Rang elf.