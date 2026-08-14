«Gesa will einfach keinen Meter was machen»: Nach ihrem Sturz-Drama über 3.000 Meter Hindernis hadert Lea Meyer mit der Taktik der Siegerin. Als Vorwurf will sie das aber nicht verstanden wissen.

Birmingham (dpa) - Lea Meyer hat sich selbstkritisch zu ihrem trotzigen TV-Interview bei der Leichtathletik-EM geäußert, den Vorwurf der Missgunst über Gold für Gesa Krause aber von sich gewiesen. «Gesa ist verdient Europameisterin geworden!!! Sie hat die beste Taktik gewählt und ihre Stärken ausgespielt», schrieb die 28-Jährige bei Instagram. Cleverness und Taktik seien «sehr entscheidende Faktoren einer Meisterschaft», schrieb Meyer. «Und wer das für sich an Tag x perfektioniert hat, dem gönne ich auch jeden Erfolg!».

Diese Aussagen sorgten für Wirbel

Unmittelbar nach dem Rennen über 3.000 Meter Hindernis in Birmingham hatte sich die viertplatzierte Meyer, die am letzten Wassergraben gestürzt war und damit eine sicher geglaubte Medaille aus der Hand gab, auch zu Siegerin Krause geäußert. Die Äußerungen waren von vielen als Kritik aufgefasst worden. «Ich finde, ich hätte die Medaille verdient», sagte Meyer im ZDF. Krause, die im Schlussspurt an Meyer vorbeizog, hielt sich fast den ganzen Lauf über im Windschatten auf. «Also das ist einem ja bewusst: Gesa will einfach keinen Meter was machen. Die sitzt es aus und rennt da hinten raus», sagte Meyer.

In ihrem Social-Media-Post betonte die Athletin, dass sie selbstkritisch sei. «Ich war im entscheidenden Moment nicht gut genug, habe Fehler gemacht und meine Taktik ist nicht aufgegangen. Und das ist (wie ich es auch zu jedem Zeitpunkt klar gemacht habe) mein alleiniger Fehler», schrieb sie. Auch schon im TV-Interview hatte sie gesagt, dass sie «sauer» auf sich sei: «Das habe ich mir selber eingebrockt.»

«Nicht passend, unprofessionell und unsportlich»

«Heute haben die besten Wettkämpferinnen gewonnen», hatte Meyer weiter gesagt. Sie selbst gehöre aber an die Spitze Europas und werde bis Olympia 2028 in Los Angeles «als deutsche Rekordhalterin» dastehen. Später fügte sie hinzu: «Ich halte mich für die beste Hindernisläuferin Europas vom Leistungsvermögen her.» Auch diese Aussagen waren ihr teils negativ ausgelegt worden.

«Ich habe laut ausgesprochen, was meine Ziele sind. Leider habe ich das sehr unprofessionell und unsportlich formuliert», schrieb Meyer nun. Der Zeitpunkt und die Wortwahl seien «nicht passend, unprofessionell und unsportlich» gewesen. Als Konsequenz wolle sie künftig nach emotionalen Rennen die Interview-Zone meiden, kündigte die Athletin an.

Krause hatte die Kritik nach dem Lauf gelassen hingenommen. Jeder entscheide sich selbst dazu, Führungsarbeit zu machen. «Ich bin jemand, der gerne auf dem letzten Kilometer oder auf der letzten Runde Gas gibt, vor allem bei Meisterschaften», sagte die 34-Jährige, die ihren dritten EM-Titel gewann.