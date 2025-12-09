Krause mit Kampfansage: «Mission Marathon» nicht beendet

Trotz ihres bitteren Marathon-Debüts hat Gesa Krause noch nicht genug. Die 33-Jährige will einen neuen Versuch über die Strecke wagen.

Valencia (dpa) – Leichtathletin Gesa Krause nimmt sich nach ihrem gescheiterten Marathon-Debüt in Valencia einen weiteren Start über die prestigeträchtige Distanz von 42,195 Kilometern vor. «Meine Mission Marathon ist noch nicht beendet. Ihr kennt mich, ich lasse mich nicht unterkriegen», schrieb Krause in einem Instagram-Beitrag.

Die 33-Jährige musste am Sonntag das Rennen bei Kilometer 34 abbrechen. Zuvor war Krause lange Zeit gut unterwegs gewesen und ein gleichmäßiges Tempo gelaufen. Doch dann brach die Europameisterin von 2016 und 2018 über die 3.000 Meter Hindernis abrupt ein, anschließend suchte die gebürtige Hessin nach Erklärungen für ihre Aufgabe.

Krause habe zunächst gedacht, dass sie nie wieder einen Marathon bestreiten werde. «Wenn ich es aber ehrlich reflektiere, so hatte ich auf der ersten Hälfte Spaß und ich weiß, dass ich es irgendwann erneut probieren werde», schrieb die gebürtige Hessin, die im kommenden August bei der Leichtathletik-EM im britischen Birmingham über 3.000 Meter Hindernis starten will.