Im zweiten Anlauf: Ogunleye bei Hallen-EM im Finale dabei

Nach Gold bei Olympia in Paris zählt Yemisi Ogunleye auch bei der Hallen-EM zu den Favoritinnen im Kugelstoßen. In der Qualifikation braucht sie ein wenig Anlaufzeit.

Apeldoorn (dpa) – Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat sich sicher für das Finale der Hallen-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn qualifiziert. Die 26 Jahre alte Mannheimerin übertraf die geforderte Weite von 18,80 Metern mit 18,95 Metern im zweiten Versuch und konnte damit Kräfte und Nerven für das Finale am Sonntagabend sparen. Zunächst war ihr nur ein Versuch auf 17,10 Meter gelungen, im zweiten Anlauf klappte es dann besser.

Ambitionen auf Medaille

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund war Ogunleye mit 20,27 Metern vor zwei Wochen eine persönliche Bestweite geglückt. Damit unterstrich die Hallen-WM-Zweite des vorigen Jahres zudem ihre Ambitionen auf eine weitere internationale Medaille. In Apeldoorn war Freiluft-Europameisterin Jessica Schilder aus den Niederlanden mit 19,92 Metern klar die beste Athletin in der Qualifikation, ansonsten war aber niemand besser als Ogunleye.

Die beiden weiteren deutschen Starterinnen Katharina Maisch und Alina Kenzel landeten mit 18,48 Metern und 18,31 Metern auf den Plätzen sechs und acht. Damit schafften sie es ebenfalls in das Finale der besten acht Athletinnen.