Budapest (dpa) – Emil Agyekum hat zum Abschluss eines starken EM-Jahres nochmal einen deutschen Rekord bejubelt. Der 27-Jährige kam bei der Ultimate Championship über 400 Meter Hürden nach 47,10 Sekunden ins Ziel. Im Juli hatte er bei einem Meeting in London den 44 Jahre alten deutschen Rekord von Harald Schmid mit einer Zeit von 47,45 Sekunden um drei Hundertstel verbessert.

In Budapest reichte die Topleistung von Agyekum zu Rang vier, der mit 25.000 US-Dollar (rund 21.500 Euro) entlohnt wird. Der Sieg ging an den favorisierten Brasilianer Alison Dos Santos in 45,98 Sekunden. Bei der EM vor einem Monat hatte Agyekum beim größten Erfolg seiner Karriere Silber gewonnen.