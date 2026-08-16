Ein Polizeieinsatz in Birmingham sorgt bei der Leichtathletik-EM für Verzögerungen. Auch das deutsche Team ist betroffen. Siegerehrungen können nicht wie geplant stattfinden.

Birmingham (dpa) – Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ist wegen einer Festnahme der Transport vom Alexander Stadium in die Innenstadt für Fans, Athleten und Medienvertreter am Samstagabend für längere Zeit eingestellt worden. Das teilten die EM-Organisatoren am nächsten Tag mit. Auch das deutsche Team war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von den Verzögerungen betroffen. Mehrere geplante Siegerehrungen auf dem Stadiongelände mussten zudem verschoben werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Press Association erklärte die Polizei, dass ein Mann wegen des Verdachts auf Betrug festgenommen worden sei. Demnach blieb die Person zur Befragung in Gewahrsam.

Veranstalter: Transport läuft wieder normal

Die Organisatoren der Leichtathletik-EM teilten inzwischen mit, dass der Transport wieder normal laufe. Am Abend zuvor hatten sich außerhalb des Stadions lange Menschenschlangen an den Haltestellen für Shuttlebusse in Richtung Innenstadt gebildet. Mehr als 20.000 Zuschauer hatten die Veranstaltung besucht. Erst gegen Mitternacht und rund eineinhalbstündiger Wartezeit durften wieder Busse Richtung Innenstadt fahren.

«Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Zuschauer, Athleten, Mitarbeiter sowie aller weiteren Beteiligten an den Meisterschaften werden für uns stets oberste Priorität haben», hieß es von den Veranstaltern.