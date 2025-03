Nanjing (dpa) - Dreispringer Max Heß hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in China nach seinem starken EM-Auftritt nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Acht Jahre nach Silber in Portland belegte der Chemnitzer in Nanjing unter dem Hallendach Rang sechs.

Heß: Muss bisschen Kritik an mir selbst üben

Mit 17,03 Metern blieb der 28-Jährige deutlich hinter der Weite von 17,43 Metern, mit der er vor zwei Wochen in den Niederlanden EM-Silber gewonnen hatte. Diese Weite hätte dem Zweiten der Weltjahresbestenliste auch WM-Silber gebracht. Zum Bronzerang fehlten zwölf Zentimeter.

«Ich habe heute ein bisschen mit meiner Technik gehadert», sagte Heß nach seinem Wettkampf. «Ich habe den Hop-Step-Übergang nicht ganz getroffen, dadurch waren die Sprünge nicht so weit wie in den vergangenen Wettkämpfen. Da muss ich ein bisschen Kritik an mir selber üben, dass ich es heute nicht ganz auf die Bahn gebracht habe.» Insgesamt sei die Hallen-Saison sehr gelungen, «auch wenn der Abschluss nicht ganz so war wie erhofft».

Europameister siegt auch bei den Weltmeisterschaften

Als Weltmeister jubelte Hallen-Europameister Andy Dìaz Hernandez. Der Italiener siegte mit der Weltjahresbestleistung von 17,80 Metern. Dìaz gewann vor dem Chinesen Yaming Zhu (17,33 Metern) und Hallen-Weltrekordler Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso (17,15). Der zunächst als Dritter gewertete Brasilianer Almir dos Santos wurde Stunden später disqualifiziert. Er hatte laut Verbandsangaben Schuhe getragen, die nicht für den Wettkampf zugelassen waren.

Die Weltmeisterschaften in China dauern bis zum Sonntag. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist bei den Titelkämpfen nur mit einem kleinen Aufgebot vertreten. Die meisten aus dem DLV-Team um die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo (Weitsprung) und Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) lassen diese WM im Jahr mit den Weltmeisterschaften im Freien in Tokio als Höhepunkt aus. Die WM in Japan findet vom 13. bis 21. September statt.