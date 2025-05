Monaco (dpa) – Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte, wurde bei der langjährigen Kontrahentin von Olympiasiegerin Malaika Mihambo die Verwendung von Testosteron nachgewiesen.

Bech-Romantschuk gehört sowohl im Weit- als auch im Dreisprung seit Jahren zur Weltspitze. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha gewann die 29-Jährige hinter Mihambo Silber im Weitsprung, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den zweiten Platz. In derselben Disziplin holte Bech-Romantschuk bei der Europameisterschaft in München 2022 die Goldmedaille.

Außerdem wurde der kenianische Langstreckenläufer Nehemiah Kipyegon für drei Jahre rückwirkend ab dem 1. April gesperrt. Der Sieger des München-Marathons des vergangenen Jahres wurde laut AIU positiv auf Trimetazidin getestet, das in der Medizin zur Behandlung von Herzkrankheiten eingesetzt wird. Kipyegons Ergebnisse seit dem 15. Februar dieses Jahres werden den Angaben zufolge gestrichen.