Die Leichtathletik will sich in Budapest mit einem kompakten Programm neu in Szene setzen. Ein kleines deutsches Team ist auch dabei - mit einem Hoffnungsträger gleich zu Beginn.

Budapest (dpa) – Lange warten muss Merlin Hummel bei der angekündigten großen Leichtathletik-Show von Budapest auf seinen Auftritt nicht. Gleich am ersten Abend der erstmals ausgetragenen Ultimate Championship steht der 24-Jährige aus deutscher Sicht im Mittelpunkt. Um 19.23 Uhr beginnt heute (ARD-Livestream) das Hammerwurf-Finale – und Hummel greift als eine der deutschen Hoffnungen nach dem nächsten internationalen Top-Ergebnis.

Hummel und die Weltspitze

Der Frankfurter hat sich innerhalb kurzer Zeit in der Weltspitze etabliert. Bei der WM 2025 in Tokio gewann Hummel Silber und schleuderte den Hammer auf 82,77 Meter. Es war der endgültige Durchbruch eines Athleten, der schon länger als großes Talent galt. In diesem Sommer bestätigte er seine neue Rolle: Bei den Europameisterschaften in Birmingham holte Hummel mit 81,30 Metern erneut Silber.

«Ich bin sehr dankbar, wie schnell ich an diesem Punkt angekommen bin, an dem ich jetzt stehe. Vor drei Jahren habe ich noch gedacht: Weltspitze, das ist vielleicht in fünf Jahren möglich», sagte Hummel. Der Frankfurter gehört auch in Budapest zum Kreis der Kandidaten auf einen Top-3-Rang. Lukrativ ist der bei der ersten Ultimate Championship allemal: Die 26 Siegerinnen und Sieger der Einzeldisziplinen erhalten 150.000 US-Dollar (rund 130.000 Euro), Platz zwei wird mit 75.000 US-Dollar honoriert, Rang drei mit 40.000 US-Dollar.

Gute Stimmung dank Lokalmatadoren garantiert

Großer Pluspunkt von Hummel: Der 24-Jährige kann 80-Meter-Weiten sehr stabil abrufen – das wird bei der ersten Auflage des neuen Wettkampfs gefragt sein. Denn in den Würfen und Horizontalsprüngen gibt es maximal vier Versuche. Nach zwei Versuchen müssen sich die beiden Hammerwerfer mit den geringsten Weiten verabschieden, nach insgesamt drei Würfen weitere zwei. Den vierten und letzten Versuch bestreiten nur noch die vier Führenden.

Als Weltjahresbester startet Lokalmatador Bence Halasz (Ungarn) als Mitfavorit ins Rennen – und wird gleich am ersten Abend für besondere Stimmung in Budapest sorgen.