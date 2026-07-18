Harald Schmids nationale Bestmarke steht seit September 1982. Jetzt ist sie Geschichte und Emil Agyekum der schnellste Deutsche über 400 Meter Hürden.

London (dpa) – Emil Agyekum hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten den fast 44 Jahre alten deutschen Rekord über 400 Meter Hürden gebrochen. Der 27-Jährige vom SCC Berlin lief im ausverkauften London Stadium die Stadionrunde in 47,45 Sekunden und löschte damit die jahrzehntelang von Harald Schmid gehaltene Bestzeit. Schmid war am 8. September 1982 in Athen 47,48 Sekunden gelaufen.

Agyekum musste sich nur dem Norweger Karsten Warholm geschlagen geben, der in 46,61 Sekunden einen Meetingrekord aufstellte.