Fast 29 Jahre hat der deutsche Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter Bestand. Nun ist Mohamed Abdilaahi schneller - und zwar deutlich.

San Juan Capistrano (dpa) – Mohamed Abdilaahi hat den deutschen Uralt-Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter auf der Bahn geknackt. Beim Lauf-Meeting in San Juan Capistrano in Kalifornien unterbot Abdilaahi in 26:56,58 Minuten die fast 29 Jahre alte Bestmarke von Dieter Baumann um mehr als 24 Sekunden (27:21,53 Minuten) und gewann damit auch das Rennen. Der Rekord muss noch bestätigt werden.

Baumann, der 1992 in Barcelona Olympiasieger über 5.000 Meter wurde, hatte die lange bestehende Bestzeit am 5. April 1997 im spanischen Barakaldo aufgestellt.

Abdilaahi mit dem zweiten deutschen Rekord in diesem Jahr

Abdilaahi sorgte schon zu Beginn des Jahres für Aufsehen, als er in Valencia den deutschen Rekord von Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros über 10.000 Meter auf der Straße verbesserte.

In den USA kratzte auch noch ein zweiter deutscher Läufer an der Baumann-Marke. Hindernis-Spezialist Frederik Ruppert wurde in 27:24,53 Achter und war damit drei Sekunden langsamer als der inzwischen 61-Jährige.