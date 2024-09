Yamal lässt Flick jubeln: Nächster klarer Sieg für Barça

Anzeige

Girona (dpa). Der FC Barcelona und Ex-Bundestrainer Hansi Flick eilen in der spanischen Fußball-Liga weiter von Sieg zu Sieg. Angeführt von Doppeltorschütze Lamine Yamal gewannen die Blaugrana beim FC Girona mit 4:1 (2:0) und festigten am fünften Spieltag mit der Maximalausbeute von 15 Punkten ihren Platz an der Tabellenspitze.

Der 17 Jahre alte Shootingstar Yamal, der bei Spaniens EM-Triumph im Sommer für reichlich Furore gesorgt hatte, traf in der 30. und 37. Minute. Der von RB Leipzig nach Barcelona gewechselte Dani Olmo (47.) und Mittelfeldspieler Pedri (64.) legten nach der Pause nach. Für den Überraschungs-Dritten der Vorsaison traf lediglich Cristhian Stuani (80.).

Der frühere Dortmunder und Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski blieb in seinem 100. Pflichtspiel für die Katalanen ohne Treffer. Vor der Länderspielpause hatten Barça und Flick bereits mit 7:0 gegen Real Valladolid gewonnen. Am kommenden Donnerstag steht bei der AS Monaco das erste Spiel in der neuen Champions-League-Saison für Barca an.

