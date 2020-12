Wieder kein Sieg für Juventus: 1:1 gegen Hellas Verona

Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 22:50 Uhr

Der eingewechselte Schwede Dejan Kulusevski rettete den Gastgebern mit seinem Treffer in der 77. Minute wenigstens einen Punkt, nachdem Andrea Favilli Verona nach einer Stunde überraschend in Führung geschossen hatte. Der Rekordmeister ist damit nach dem fünften Spieltag der Serie A mit neun Punkten nur Fünfter.

Ronaldos Einsatz in der Königsklasse im Spitzenspiel gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi am kommenden Mittwoch gilt wegen der Quarantäne als fraglich. Der 35 Jahre alte Offensivspieler war Mitte Oktober bei der Nationalmannschaft in Portugal positiv auf das Virus getestet worden. Unterdessen wurde der frühere Schalker Weston McKennie nach seiner Corona-Infektion negativ getestet, er gilt als genesen. Dennoch stand er am Sonntag nicht im Juve-Kader.

Spitzenreiter bleibt der AC Mailand (12 Punkte), der erst am Montag die AS Rom empfängt. Der SSC Neapel verbesserte sich am Sonntag dank des 2:1 (0:1)-Erfolgs bei Benevento Calcio auf den zweiten Platz (11).

© dpa-infocom, dpa:201025-99-80210/2