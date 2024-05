Werner fällt bei den Spurs für Rest der Saison aus

Timo Werner wird in dieser Saison kein Spiel mehr für die Tottenham Hotspur machen. Die RB-Leihgabe fällt verletzt aus. In London wollte er sich auch für den EM-Kader empfehlen.

London (dpa). Für Timo Werner ist die Saison bei den Tottenham Hotspur gelaufen. Der von RB Leipzig nach London verliehene Angreifer fällt in der Schlussphase der englischen Fußball-Meisterschaft verletzt aus.

Wie Trainer Ange Postecoglou bestätigte, zog sich Werner bereits am vergangenen Sonntag beim 2:3 im Nord-London-Derby gegen Tabellenführer FC Arsenal eine Blessur in der Oberschenkelmuskulatur zu. Der 28-Jährige hatte nach nur einer halben Stunde ausgewechselt werden müssen.

Die Verletzung ist auch für RB Leipzig ein Rückschlag. Der Club hatte darauf gesetzt, den verliehenen Werner dauerhaft an Tottenham abzugeben. Nach dpa-Informationen haben die Spurs eine Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro. Postecoglou hatte sich in den vergangenen Wochen lobend über Werner geäußert und eine feste Verpflichtung nicht ausgeschlossen.

Werner war Anfang des Jahres auf Leihbasis von Leipzig zu dem Londoner Club gewechselt. Er wollte sich dort auch für einen Platz im Kader der deutschen Auswahl für die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer empfehlen. Das letzte seiner bislang 57 Länderspiele bestritt er im März 2023 beim 2:3 gegen Belgien.

«Bei nur noch drei Wochen, die zu spielen sind, wird er nicht mehr zurückkommen», sagte Postecoglou über Werner. In der Premier League stehen für die Spurs noch fünf Spiele an, das nächste bereits an diesem Donnerstag gegen den FC Chelsea. Als derzeitiger Tabellen-Fünfter kämpft Tottenham um die Qualifikation für den Europapokal.