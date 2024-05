Waschbär auf dem Rasen erheitert Fußball-Fans in den USA

Ein tierischer Störenfried auf dem Rasen hat bei einem Fußballspiel in den USA für Erheiterung und eine kurzzeitige Unterbrechung gesorgt.

Chester (dpa). Während der ersten Halbzeit der Partie in der MLS von Philadelphia Union gegen den New York City FC lief ein Waschbär aufs Feld. Das Publikum jubelte, Videos und Bilder davon verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Das Tier entzog sich kurzzeitig den Fängen der Ordner, die den Waschbär unter anderem mit einer Mülltonne verfolgten.

Dem Heim-Team half der Zwischenfall nicht: New York gewann die Partie in Chester mit 2:1.