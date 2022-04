Villarreal spielt nur remis gegen Bilbao – Real siegt

Villarreal (dpa). Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in München reichte es für die Mannschaft von Trainer Unai Emery gegen Athletic Bilbao nur zu einem 1:1 (1:0). Alfonso Pedraza traf am Samstagabend in der 60. Minute für die Gastgeber, zuvor ging Bilbao durch Raul Garcia (43. Minute) in Führung. Mit nunmehr 46 Punkten bleibt Villarreal Tabellen-Siebter der Primera Division.

Liga-Spitzenreiter Real Madrid kam indes zu einem locker herausgespielten 2:0 (1:0) gegen den FC Getafe. Für die Treffer der überlegenen Gäste sorgten Casemiro (38.) und Lucas Vazquez (68.).

Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner FC Barcelona spielt erst am Sonntag (21.00 Uhr) bei UD Levante. Die Katalanen (57) hätten selbst bei einem Auswärtssieg noch zwölf Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid (72 Punkte).