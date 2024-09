Verletzter Torwart ter Stegen bedankt sich für Unterstützung

Anzeige

Barcelona (dpa). Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat sich nach seiner schweren Knieverletzung erstmals in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet und sich für die Unterstützung und die vielen Genesungswünsche bedankt. «Ich bin allen Barça-Fans, Teamkollegen, Rivalen, Vereinen und Freunden sehr dankbar für die Unterstützung und Liebe, die sie mir seit Sonntag entgegenbringen», schrieb der 32 Jahre alte Keeper des FC Barcelona auf seinem X-Account.

«Ich möchte den Fans von Villarreal für ihren Respekt danken, den sie mir im Stadion entgegengebracht haben, das bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich positiv und stark, jetzt konzentriere ich mich auf meine Genesung. Ich danke euch!», schrieb ter Stegen weiter. Zu dem Eintrag stellte er ein Foto, das viele aufmunternde Nachrichten an ihn zeigt.

Ter Stegen, der nach dem Rücktritt von Manuel Neuer die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft ist, hatte sich während des Ligaspiels des FC Barcelona beim FC Villarreal am vergangenen Sonntag einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen, wie die Katalanen mitteilten.

Der Torwart wird monatelang kein Spiel mehr bestreiten können – eine Nachricht, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in dessen Planungen schwer beeinflusst. Ter Stegen war nach Neuers Entscheidung im Tor gesetzt. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre nächsten Spiele in der Nations League am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande.