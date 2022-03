Van Nistelrooij wird Trainer-Nachfolger von Roger Schmidt

Der frühere niederländische Fußball-Nationalstürmer Ruud van Nistelrooij wird ab der neuen Saison Trainer der PSV Eindhoven und tritt dort die Nachfolge von Roger Schmidt an.

Berlin (dpa). Der 45-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2025, wie der niederländische Top-Club am Mittwoch mitteilte. Schmidt hatte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und verlässt die PSV.

Nach «Kicker»-Informationen steht der frühere Leverkusener Bundesliga-Coach (55) vor einem Engagement bei Benfica Lissabon. Schmidt und die Benfica-Verantwortlichen hätten bereits mehrere Gespräche geführt, eine Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen.

«Es war schon immer mein Traum, Cheftrainer der PSV zu werden», sagte van Nistelrooij, der zwischen 1998 und 2001 für Eindhoven 62 Tore erzielte. 2012 hatte van Nistelrooij seine Karriere beendet. Bei Eindhoven war der frühere HSV-Spieler Stürmertrainer der PSV-Akademie und Assistenztrainer der ersten Mannschaft. Zudem coachte er die U19, bevor er im vergangenen Sommer die U21 übernahm.

Bei der EM 2020 verstärkte van Nistelrooij, der zwischen 2010 und 2011 insgesamt zwölf Tore in 36 Spielen für den Hamburger SV erzielt hatte, als Assistent den Trainerstab. Bereits zwischen 2014 und 2016 hatte er bei Oranje mitgearbeitet.

Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison hat die PSV mit dem deutschen Ex-Weltmeister Mario Götze in dieser Spielzeit noch gute Chancen im Meisterschaftsrennen, spielt im Pokalfinale gegen Ajax Amsterdam und ist auch in der Europa Conference League noch dabei.