epa05364344 Uruguayan soccer player Diego Forlan during a press conference in Montevideo, Uruguay, 14 June 2016. Forlan announced his retirement of Penarol soccer club. EPA/JUAN IGNACIO MAZZONI +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Uruguays Fußball-Ikone Forlán spielt Profi-Tennisturnier») Foto: picture alliance/DPA