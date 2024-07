Anzeige

Las Vegas (dpa). Uruguay hat Brasilien bei der Copa América im Elfmeterschießen besiegt und steht im Halbfinale des Kontinentalturniers. Die Mannschaft von Trainer Marcelo Bielsa setzte sich mit 4:2 nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit gegen den Rekordweltmeister durch.

Im Elfmeterschießen hielt der uruguayische Torhüter Sergio Rochet gegen Brasiliens ersten Schützen, Éder Militão. Douglas Luiz, der als Dritter für die Seleção antrat, traf den Pfosten. José María Giménez scheiterte mit Uruguays viertem Schuss an Torwart Alisson. Schließlich verwandelte Manuel Ugarte den entscheidenden Elfmeter für den zweimaligen Weltmeister gegen das große Nachbarland.

Uruguay in Unterzahl

Fans von Uruguay feiern nach dem Sieg ihrer Mannschaft gegen Brasilien im Elfmeterschießen während des Viertelfinales der Copa America. (zu dpa: «Uruguay schlägt Brasilien im Copa-Viertelfinale») Foto: Godofredo A. Vásquez/DPA

Bei der hart umkämpften Partie in Las Vegas war Uruguay ab der 74. Minute in Unterzahl – Nahitan Nández wurde nach Videobeweis wegen einer Grätsche gegen Rodrygo mit Roter Karte vom Platz gestellt. Rekordweltmeister Brasilien musste bei dem Turnier in den USA auf Starstürmer Neymar verzichten, der seit Oktober vergangenen Jahres verletzt ist.

Brasiliens Douglas Luiz reagiert nach einem Elfmeterschießen gegen Uruguay während eines Viertelfinalspiels der Copa America. (zu dpa: «Uruguay schlägt Brasilien im Copa-Viertelfinale») Foto: Godofredo A. Vásquez/DPA

Bei der Copa América folgt im Viertel- und Halbfinale auf ein Remis nach 90 Minuten keine Verlängerung, sondern sofort das Elfmeterschießen.

Halbfinalisten stehen fest

Uruguay trifft nun am Mittwoch (Ortszeit) in Charlotte auf Kolumbien, das zuvor am Samstag in Glendale bei Phoenix die Auswahl von Panama mit 5:0 besiegt hatte. Der ehemalige Bayern-Profi James Rodríguez steuerte in der 15. Minute das 2:0 per Strafstoß bei und bereitete zwei weitere Tore vor.

Im anderen Halbfinale treffen am Dienstag (Ortszeit) in East Rutherford nahe New York Argentinien und Kanada aufeinander. Beide hatten sich im Viertelfinale am Freitag im Elfmeterschießen durchgesetzt – Argentinien gegen Ecuador (4:2) und Kanada gegen Venezuela (4:3). In beiden Spielen hatte es nach 90 Minuten 1:1 gestanden. Für den amtierenden Südamerika- und Weltmeister Argentinien verschoss Superstar Lionel Messi den ersten Elfmeter.