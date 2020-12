Unions Trimmel für Österreich nachnominiert

Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 19:27 Uhr

Der 33 Jahre alte Kapitän der Berliner wurde am Samstag von Teamchef Franco Foda für die Spiele in der Nations League gegen Norwegen am 4. September und Rumänien (7. September) nachnominiert, wie der Österreichische Fußball-Bund am Samstag per Twitter mitteilte. Trimmel ersetzt Konrad Laimer. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig laboriert an einem Knochenödem.

Damit kann Trimmel, der 2009 sein erstes Länderspiel bestritten hatte und in vier Qualifikationsspielen zur auf 2021 verschobenen Europameisterschaft wieder auf dem Platz stand, auf seinen achten und neunten Einsatz für sein Land hoffen. Damit würde der Abwehrspieler den verletzten Laimer wieder distanzieren, der wie Trimmel sieben Auswahleinsätze aufweist.

© dpa-infocom, dpa:200829-99-355752/2