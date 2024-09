Starke Unwetter in London führen zu Überschwemmungen. Beim Fußballverein AFC Wimbledon ist das Spielfeld so stark beschädigt, dass ein Pokalspiel abgesagt wird.

Ein Sinkloch auf dem Spielfeld im Cherry Red Records Stadium, der Heimstätte des AFC Wimbledon. Starke Regenfälle haben Teile von Northamptonshire, Bedfordshire und London überflutet und zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen und Schäden an Immobilien geführt. (zu dpa: «Überschwemmung zerstört Fußballplatz des AFC Wimbledon») Foto: Jordan Pettitt/DPA

London (dpa). Wegen eines Erdlochs auf dem Fußballfeld ist das englische Ligapokal-Spiel zwischen dem Viertligisten AFC Wimbledon und dem Premier-League-Club Newcastle United abgesagt worden. Das gab der AFC am Montag bekannt. Nächtliche Regenfälle in der Nacht zuvor hatten in Wimbledon und anderen Teilen Londons starke Überschwemmungen verursacht.

Erdloch auf dem Spielfeld

Im Wimbledon trat der Fluss Wandle über die Ufer. Der Platz im Cherry-Red-Records-Stadion wurde von den Wassermassen so stark beeinträchtigt, dass in einer Ecke ein Erdloch entstand, wie auf Bildern zu sehen war. Auch die Gehwege rund um die Spielstätte an der Plough Lane waren wegen der Überschwemmung nicht mehr betretbar. Das Stadion musste vorerst geschlossen werden. Wann die Pokalbegegnung der dritten Runde nachgeholt wird, war zunächst offen.

Fans wollen für Platzreparatur zahlen

Um die Kosten für die Reparaturen zu decken, initiierten Fans eine Spendenaktion. Der AFC Wimbledon wurde 2002 von Fans als Nachfolge-Verein des FC Wimbledon gegründet, nachdem dieser nach Milton Keynes abgewandert und in MK Dons umbenannt wurde. Der AFC befindet sich im Besitz einer von Fans ins Leben gerufenen Non-Profit-Organisation, bei der jedes Mitglied stimmberechtigt ist.