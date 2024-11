Das hat sich der achtmalige Weltfußballer anders vorgestellt. In der Hauptrunde holte Lionel Messi mit Miami noch souverän den ersten Platz, nun könnte es in den Playoffs ein böses Erwachen geben.

Lionel Messi (10), Stürmer von Inter Miami, dribbelt den Ball in der ersten Halbzeit eines MLS-Fußballspiels gegen Atlanta United, Samstag, 2. November 2024, in Atlanta, Georgia, USA. (zu dpa: «Überraschende Pleite: Messi muss mit Miami zittern»)

Lionel Messi (10), Stürmer von Inter Miami, dribbelt den Ball in der ersten Halbzeit eines MLS-Fußballspiels gegen Atlanta United, Samstag, 2. November 2024, in Atlanta, Georgia, USA. (zu dpa: «Überraschende Pleite: Messi muss mit Miami zittern») Foto: Jason Allen/DPA

Anzeige

Atlanta (dpa). Nach dem Punkterekord in der Hauptrunde droht Fußball-Weltmeister Lionel Messi mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS das überraschende Aus in der ersten Playoff-Runde. Das Team aus Florida verlor das zweite Spiel bei Atlanta United 1:2 (1:0). Damit kommt es am 10. November zum Entscheidungsspiel in Fort Lauderdale. Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen.

Der Portugiese Xande Silva, der sich schon erfolglos in der Premier League versucht hatte, erzielte vor 68.455 Zuschauer in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für Atlanta. Zuvor hatte Derrick Williams (58.) die Miami-Führung durch Hector David Martinez (40.) ausgeglichen. Messi hatte einige Chancen, konnte dieses Mal aber nicht den Unterschied ausmachen.

Reus mit LA Galaxy schon weiter

Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta brachte es dagegen nur auf 40 Zähler und rutschte erst über die Qualifikation gegen CF Montreal noch in die Playoffs. Der deutsche Ex-Nationalspieler Marco Reus hatte bereits am Freitag mit Los Angeles Galaxy das Weiterkommen souverän geschafft.