Lionel Messi (r) von Inter Miami und Philadelphia Unions Mittelfeldspieler Leon Flach in der ersten Halbzeit eines MLS-Fußballspiels im Chase Stadium in Aktion. (zu dpa: «Traum-Comeback für Messi bei Miami: Zwei Tore, eine Vorlage») Foto: Marta Lavandier/DPA

Fort Lauderdale (dpa) – Lionel Messi hat ein erfolgreiches Comeback nach langer Pause für Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gegeben. Der argentinische Superstar erzielte beim 3:1 (2:1) über Philadelphia Union die ersten beiden Tore seines Teams und gab zum dritten die Vorlage.

Messi hatte zuletzt mit dem Nationalteam Argentiniens die Copa América gewonnen und sich beim 1:0 im Finale gegen Kolumbien vor zwei Monaten eine Knöchelverletzung zugezogen. Für Miami stand er seit Anfang Juni nicht mehr auf dem Platz. «Ich bin ein wenig müde wegen der Hitze und der Luftfeuchtigkeit von Miami, aber ich wollte so schnell wie möglich zurückkehren», sagte der 37-Jährige bei Apple TV. «Ich habe angefangen, mit dem Team zu trainieren und mich besser zu fühlen.»

Inter Miami an der Spitze

Messi drehte die Partie mit seinen beiden Treffern (26./30. Minute) nach einem frühen Rückstand. Sein uruguayischer Kumpel Luis Suárez sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. «Es ist schön zu sehen, dass die Verletzung ausgeheilt ist und dass er so effektiv wie zuvor ist», sagte Messis in Franken geborener Mitspieler Julian Gressel.

Messi war vor drei Wochen wieder ins Training eingestiegen. «Ich bin froh, dass er bis zum Ende 90 Minuten gespielt hat. Er hat sich gut gefühlt», sagte Inter-Trainer Gerardo Martino. Ohne Messi hatte Miami den Einzug in die MLS-Playoffs perfekt gemacht, das Team steht an der Tabellenspitze.