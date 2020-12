Trainer Thomas Letsch positiv auf Corona getestet

Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 11:53 Uhr

Letsch befindet sich nun wie die anderen Betroffenen in häuslicher Quarantäne. Das Spiel von Vitesse in der niederländischen Fußball-Ehrendivision gegen Sparta Rotterdam am 19. September soll dennoch stattfinden. Der Verband erteilte dem Club eine Ausnahmegenehmigung, so dass der Technische Direktor Johannes Spors bis auf weiteres für das Team verantwortlich ist. Der gebürtige Heidelberger arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Chefscout beim Hamburger SV, bei RB Leipzig und 1899 Hoffenheim.

