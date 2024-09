Fußball: EM-Qualifikation, Gruppenphase, Gruppe A, 3. Spieltag, Norwegen - Schottland: Erling Haaland von Norwegen beim Aufwärmen vor dem Spiel. Die Norweger werden nicht an der EM 2024 in Deutschland teilnehmen. (zu dpa: «Tote Fußballlegenden in Norwegen zum Doping-Test gebeten») Foto: Zac Goodwin/DPA