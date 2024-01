Torfestival in Riad: Real im Finale des spanischen Supercups

Real Madrid hat in einem packenden Duell mit Stadtrivale Atlético Madrid das Finale im spanischen Supercup erreicht. Die Königlichen siegten in Riad mit 5:3 (3:3, 2:2) nach Verlängerung.

War mit einem Tor und einem Eigentor maßgeblich am Torfestival beteiligt: Real-Verteidiger Antonio Rüdiger (r). Foto: Str/AP

Riad (dpa). Im Endspiel am Sonntag treffen die Madrilenen auf den Sieger der Partie zwischen dem FC Barcelona und CA Osasuna. Das zweite Halbfinale steigt am Donnerstag ebenfalls in der saudischen Hauptstadt, wo bereits zum dritten Mal in Serie der spanische Supercup ausgetragen wird.

Erst in der Schlussphase der Verlängerung entschied Real durch ein Eigentor von Stefan Savic (116.) und einen Treffer von Brahim Diaz (120.+2) das Spiel. In der regulären Spielzeit war der deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger mit einem Tor und einem Eigentor maßgeblich am Torfestival beteiligt. Toni Kroos wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bei Atlético erzielte Antoine Griezmann sein 174. Tor für den Club, womit er zum Rekordtorjäger der Madrilenen aufstieg.