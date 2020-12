Teurer Sieg: Nächster Liverpool-Verteidiger verletzt

Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 08:24 Uhr

Der Allrounder sollte eigentlich Abwehrchef Virgil van Dijk ersetzen, der wegen einer schweren Knieverletzung monatelang fehlen wird. Ob der Ex-Schalker Joel Matip am Samstag gegen West Ham United wieder zur Verfügung steht, ließ Klopp offen. „Wäre es das letzte Spiel der Saison, würden wir ihn fit bekommen. Aber wir spielen drei Tage später wieder und brauchen die Spieler“, sagte der Meistertrainer. Von den Stammverteidigern steht momentan lediglich Joe Gomez zur Verfügung.

Historisches gab es beim mühsamen 2:0 gegen die Dänen am Dienstag aber trotzdem. Der portugiesische Neuzugang Diogo Jota erzielte das 10 000. Tor in einem Liverpooler Pflichtspiel. Das erste Tor hatte Jock Smith am 3. September 1892 beim 8:0 gegen Higher Walton erzielt.

