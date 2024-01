Asienmeisterschaft

Syrische Fußballer beim Asien-Cup erstmals weiter

Syriens Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Asienmeisterschaft in Katar Historisches geschafft. Erstmals in seiner Geschichte steht das vom Krieg gebeutelte Land nach dem 1:0 (0:0) gegen Indien in der K.o.-Phase des Kontinentalturniers.