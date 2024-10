Der südkoreanische Fußballer Hwang Ui-jo (r) kommt vor dem Seoul Central District Court in Seoul an, um an einer Anhörung teilzunehmen, bei der es um seine angeblich illegalen Filmaufnahmen von sexuellen Begegnungen mit zwei Frauen ohne deren Zustimmung im Jahr 2022 geht. (zu dpa: «Südkoreanischem Fußballer Hwang drohen vier Jahre Haft») Foto: YNA/DPA