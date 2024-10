Djurgarden Fans zünden Pyrotechnik während des Allsvenskan-Fußballspiels zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF in der Tele 2 Arena. Das Stockholmer Fußball-Derby ist nach Fan-Ausschreitungen beim Stand von 2:0 abgebrochen worden. (zu dpa: «Stockholmer Fußballderby nach Böllerwürfen ohne Fans beendet») Foto: Magnus Lejhall/DPA