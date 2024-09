Starker Auftakt für Italien mit Sieg gegen Frankreich

Anzeige

Paris (dpa). Nach dem EM-Aus schon im Achtelfinale als Titelverteidiger hat sich die italienische Fußball-Nationalmannschaft zurückgemeldet. Die Squadra Azzurra von Cheftrainer Luciano Spalletti gewann zum Auftakt der Nations League am Freitag 3:1 (1:1) gegen den EM-Halbfinalisten und Vizeweltmeister Frankreich. Für Italien trafen im Pariser Prinzenpark Federico Dimarco, Davide Frattesi und Giacomo Raspadori.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Einen Blitzstart erwischte jedoch Frankreich: Bradley Barcola eroberte direkt nach Italiens Anstoß den Ball und traf nach 13 Sekunden für sein erstes Länderspieltor zur 1:0-Führung. Nachdem Davide Frattesi in der 16. Minute nur an die Latte geköpft hatte, gelang Italien in der 30. Minute der Ausgleich: Dimarco traf nach einem Doppelpass mit Sandro Tonali sehenswert per Volleyschuss.

Länderspieldebüt für Bayern-Neuzugang

Nach der Pause war Italien zweimal per Konter erfolgreich: Frattesi (51.) brachte Italien mit 2:1 in Führung, der zur Halbzeit eingewechselte Raspadori (73.) traf ebenfalls aus dem Umschaltspiel zum vorentscheidenden 3:1.

Bei Frankreich gab Michael Olise sein Länderspieldebüt, der Neuzugang des FC Bayern München begann in der Offensive neben Antoine Griezmann und wurde in der 58. Minute ausgewechselt. Bei Italien stand Sandro Tonali erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder im Aufgebot. Der Mittelfeldspieler war wegen seiner Verwicklung in den Wettskandal des italienischen Fußballs für zehn Monate gesperrt worden.

Im zweiten Spiel der Gruppe 2 setzte sich Belgien ebenfalls mit 3:1 (1:1) gegen Israel durch. Die Auswahl des deutschen Cheftrainers Domenico Tedesco ging dank Kevin De Bruyne (21.) in Führung, Anan Khalailis abgefälschter Kopfball bescherte Israel den Ausgleich (36.). Kurz nach dem Wiederanpfiff war Belgien durch Youri Tielemans (48.) und De Bruyne per Foulelfmeter (52.) mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten zur Stelle. Das Spiel fand aus Sicherheitsgründen im ungarischen Debrecen sowie ohne Zuschauerbeteiligung statt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick kam nach dem Abstieg seiner Auswahl vor zwei Jahren im ersten Spiel in der Liga B nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Slowenien hinaus. Für Österreich traf Konrad Laimer (28.) zum Ausgleich, zuvor hatte Benjamin Sesko (16.) Slowenien in Führung gebracht.