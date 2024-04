Madrid

Fußball

Sportbehörde kündigt Überwachung des spanischen Verbandes an

Von dpa

i ARCHIV - Die oberste Sportbehörde Spaniens hat eine Überwachung des Fußballverbandes RFEF angekündigt. Foto: Óscar J.Barroso/Afp7/EUROPA PRESS/dpa

In der Korruptionsaffäre um den spanischen Fußballverband hat sich die staatliche Sportbehörde eingeschaltet. FIFA und UEFA sind besorgt. Und am Montag steht ein wichtiger Gerichtstermin an.