Spiel zwischen Haalands Norwegen und Israel abgesagt

Die Gesundheitsbehörde Helsedirektoratet sei am Vormittag zu dem Schluss gekommen, dass ein Infektionsrisiko für Spieler und Mitarbeiterstab bei dem Freundschaftsspiel bestehe, teilte der norwegische Fußballverband wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in Oslo mit. Noch am Dienstag war für die Begegnung vonseiten lokaler Gesundheitsbehörden grünes Licht gegeben worden.

„Das ist natürlich traurig, ein Spiel Stunden vor dem Anstoß abzusagen“, erklärte Verbandschef Pål Bjerketvedt. „Das unterstreicht zugleich den Ernst der Situation, in der wir uns befinden.“ Nach Angaben norwegischer Medien hat der Corona-Fall des israelischen Hoffenheim-Stürmers Munas Dabbur etwas mit der Entscheidung zu tun.

Israels Fußballverband bestätigte die Absage. Es sei eine Entscheidung der norwegischen Behörden, die in keinster Weise in Zusammenhang mit Dabbur stehe, hieß es in einer ersten Reaktion eines Sprechers.

