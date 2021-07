Spanien startet mit Nullnummer ins Olympia-Turnier

Die Iberer kamen im ersten Vorrundenspiel der Gruppe C im Sapporo Dome nicht über ein 0:0 gegen Ägypten hinaus. Das Team von Trainer Luis de la Fuente ist mit mehreren EM-Teilnehmern besetzt, darunter Offensivmann Dani Olmo vom Bundesligisten RB Leipzig. Verteidiger Oscar Mingueza vom FC Barcelona und Mittelfeldspieler Dani Ceballos von Real Madrid mussten allerdings schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Nächster Gegner der Spanier ist am kommenden Sonntag die Auswahl Australiens.

